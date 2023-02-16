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    اقتصاد


    ارتفاع حجم تبادل التجارة بين أذربيجان وأوكرانيا الى 36 مليون دولار

    ١٦.٠٢.٢٠٢٣ [١٦:٢٥‎]
    ارتفاع حجم تبادل التجارة بين أذربيجان وأوكرانيا الى 36 مليون دولار

    كييف، 16 فبراير، (اذرتاج)

    تجاوز حجم عمليات الاستيراد والتصدير بين أذربيجان وأوكرانيا 36 مليون دولار أمريكي خلال شهر يناير من العام الجاري.

    أفادت وكالة أذرتاج أن حجم صادرات أذربيجان الى أوكرانيا بقيمة 13 مليونا و865 الف دولار بينما بلغ حجم استيرادها 22 مليونا و312 الف دولار.

    يذكر ان حجم التبادل التجاري بين البلدين في عام 2021 كان 922.5 مليون دولار.

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