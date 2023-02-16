مقر تنسيق الفعاليات المعنية بالأراضي المحررة من الاحتلال الأرميني: تخطيط 34500 منزل خلال 2022-2026م في الأراضي المحررة

باكو، 16 فبراير، أذرتاج

قال النائب الأول لرئيس لجنة التخطيط العمراني والهندسة المعمارية رئيس فريق العمل لشؤون التخطيط العمراني التابع للمركز الإداري الناشط لدى مقر التنسيق لحل القضايا الخاصة بالأراضي المحررة من الاحتلال الأرميني نامق همتوف في تصريح له لصحفيين إن المركز يخطط إطلاق أعمال البناء والإنشاء واسعة النطاق على جميع الأراضي المحررة من الاحتلال الأرميني هذا العام.

وأوضح همتوف أن المركز يخطط إنشاء 34500 منزل خلال الفترة ما بين 2022-2026م ومنها 9700 منزل في محافظة أغدام بحيث من المخطط إعادة توطين الأهالي عام 2025م إلى مدينة أغدام وقرى سوف يعاد بناؤها أولا.