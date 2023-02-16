إعادة توطين 42 ألف انسان في مدينة أغدام وضواحيها حتى نهاية عام 2026

باكو، 16 فبراير (أذرتاج)

اصبح التصميم العام لمدينة اغدام أول تصميم عمراني تم التصديق عليه وثم قدم للمجتمع بين المحافظات المحررة من الاحتلال. أقيمت الاعمال الضرورية في مجال إزالة الألغام وبناء البنية التحتية الرئيسية في اغدام. تستكمل المشاريع في مجال انشاء السكك الحديدية والطرق البرية ومد الخطوط الكهربائية فيها. كذلك تستمر الاعمال في انشاء البنية التحتية الاجتماعية الاقتصادية. قد تستكمل اعمال انشاء مدرسة رقم 1 في اغدام.

أفادت أذرتاج ان هذه الكلمات قالها أوسط حميدوف المدير التنفيذي لهيأة ترميم وانشاء وإدارة في منطقة قره باغ الاقتصادية".

وأضاف ان اعمال إعادة الترميم والصون تجرى في آثارنا التاريخية الثقافية. كذلك نهدف الى بدء انشاء العديد من الاحياء السكنية ابتداء من أواسط العام الحالي. من المخطط إعادة توطين 42 ألف إنسان في مدينة آغدام وضواحيها.