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    عقد الجلسة الـ 8 للجنة الحكومية للتعاون بين أذربيجان وبولندا

    ١٦.٠٢.٢٠٢٣ [١٧:٠١]

    باكو، 16 فبراير، أذرتاج

    عقدت الجلسة الـ 8 للجنة الحكومية للتعاون الاقتصادي بين أذربيجان وبولندا في 16 فبراير لدى وزارة الطوارئ.

    وحضر الجلسة أعضاء اللجنتين برئاستي وزير الطوارئ الأذربيجاني كمال الدين حيدروف ونائب وزير التنمية الاقتصادية والتكنولوجيا البولندي قجيقوج بيخوفياك.

    اشير إلى أهمية بيت تجارة أذربيجان في فارسو منذ عام 2018م من حيث تعريف وتبليغ علامة "صنع في أذربيجان" في أسواق بولندا وكذلك في مساحة أوروبا المركزية والشرقية.

    وتم التأكيد على وجود إمكانات واسعة لتوسيع العلاقات بين البلدين في مجالات اللوجستية والنقل والطاقة والانشاء والزراعة ومعالجة المنتجات الزراعية والتكنولوجيا الزراعية والطب والصيدلية وصناعة تكنولوجيا المعلومات وغيرها مع التعبير عن الأمل في مواصلة تطور وارتقاء حجم التبادل التجاري.

    وجرى في الجلسة تبادل وجهات نظر حول المسائل الأخرى ذات الاهتمام المشترك مع الاستماع إلى مقترحات تقدم بها أعضاء اللجنتين.

    وفي الختام وقع على محضر الجلسة الثامنة للجنة الحكومية للتعاون الاقتصادي بين جمهوريتي أذربيجان وبولندا من جانب رئيسي اللجنتين.

    كما وقع الجانبان على هامش الجلسة على موافقة نية بين منطقة آلات الاقتصادية الحرة ومنطقة واوب جيخ الاقتصادية الخاصة من جانب رئيس مجلس إدارة آلات واله علي اصغروف والمدير التنفيذي لمنطقة واوب جيخ ماريوش تومجاك.

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