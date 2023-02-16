وزارة الزراعة تنظم معارض تسويقية "من القرية إلى المدينة" في باكو

باكو، 16 فبراير، أذرتاج

تنظم وزارة الزراعة يومي 18-19 فبراير معارض تسويقية "من القرية إلى المدينة".

وقالت الوزارة في بيان إن المعارض التسويقية تنظم في أراضي العاصمة باكو وشبه جزيرة أبشرون بهدف فتح قنوات تسويق بديلة للمزارعين وفي الوقت ذاته تزويد وتموين أهالي المدينة بالمنتجات الزراعية المحلية والطبيعية والموسمية حيث أن المنتجات تسوق من قبل المزارعين بأنفسهم.

ويشارك في المعارض هذه المرة أكثر من 70 مزارعا عن نحو 56 منطقة من مختلف أنحاء البلد لتسويق حوالي 80 نوعا من المنتجات والأغذية الزراعية.

وأضافت أن المحلات في المعارض تقدم للمزارعين مجانا مع تزويدهم بجميع المستلزمات بما فيه الميزان والثلاجة وغيرهما فضلا عن تقديم الوزارة خدمة نقل المنتجات مباشرا من المزارع إلى عناوين المعارض التسويقية لمن يحتاج من المزارعين إلى هذه الخدمة.

وأكدت على أن جودة وكفاءة المنتجات المعروضة تراقب عليها وكالة أذربيجان للأمن الغذائي بمختبراتها الجوالة الناشطة في كل معرض تسويقي ويمكن للأهالي أن يستفيدوا من خدمات مختبر للكشف عن مؤشرات جودة منتج أيا كان.