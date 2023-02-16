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    بوغدانوف وسفراء دول منظمة التعاون الإسلامي يبحثون الإعداد لمنتدى "روسيا-العالم الإسلامي"

    ١٦.٠٢.٢٠٢٣ [١٧:٢١]

    باكو، 16 فبراير (أذرتاج)

    أجرى مبعوث الرئيس الروسي للشرق الأوسط وأفريقيا، نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، اليوم الخميس، لقاء مع سفراء الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، بشأن انعقاد المنتدى الاقتصادي الدولي "روسيا-العالم الإسلامي: منتدى قازان"، حسبما أفادت أذرتاج نقلا عن وكالة "تاس" الروسية.

    وجاء في بيان الخارجية الروسية حول هذا الشأن: "أطلع ممثلو الأقسام المعنية في الخارجية الروسية دبلوماسيي الدول الإسلامية على المسائل البروتوكولية لانعقاد المنتدى".

    يذكر أن المنتدى الاقتصادي الدولي "روسيا-العالم الإسلامي" سيعقد في مدينة قازان بجمهورية تتارستان يومي 18 و19 مايو القادم.

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