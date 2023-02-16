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    يتم تركيب محطة فرعية قوة 35 كيلوفولت في مدينة أغدام

    ١٦.٠٢.٢٠٢٣ [١٧:٢٧]
    يتم تركيب محطة فرعية قوة 35 كيلوفولت في مدينة أغدام

    باكو، 16 فبراير (أذرتاج)

    تجري اعمال انشاء محطتين فرعيتين قوة 35 كيلوفولت 4x2500 kVA في مدينة اغدام المحررة من الاحتلال الأرميني. الى جانب ذلك، يتم مد خطوط كابل لقوة 35 كيلوفولت.

    أفادت أذرتاج ان هذه الكلمات قالها مسئول مؤسسة "اذرإيشيق" للطاقة الكهربائية وصال قنبروف.

    يخطط انشاء الطرق بناء على خطة تصميم المدينة لمد خطوط الربط. اعمال انشاء في مبنى المحطة الفرعية على وشك الانتهاء.

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