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    زلزال بقوة 5.2 درجات على مقياس ريختر يضرب كرواتيا

    ١٦.٠٢.٢٠٢٣ [١٧:٣٠]
    زلزال بقوة 5.2 درجات على مقياس ريختر يضرب كرواتيا

    باكو، 16 فبراير (أذرتاج)

    ضرب زلزال بقوة 5.2 درجات على مقياس ريختر كرواتيا.

    أفادت أذرتاج نقلا عن مركز رصد الزلازل في أوروبا والبحر المتوسط الأبيض ان مركز الزلزال يقع على عمق 10 كم على بعد 4 كيلومترات شرقا من مدينة كرك التي يبلغ عدد سكانها 3.7 آلاف نسمة.

    لا أخبار عن الخسائر المادية والخسائر في الأرواح.

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