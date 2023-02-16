إعلان عدد المنازل التي ستبنى في أحياء سكنية في مدينة أغدام المحررة من الاحتلال الأرميني

باكو، 16 فبراير، أذرتاج

قال أوسط حميدوف المدير التنفيذي لهيأة ترميم وإنشاء وإدارة في منطقة قره باغ الاقتصادية إنه يخطط إنشاء 1139 منزل في حي سكني أول في مدينة أغدام لإعادة توطين 4977 شخص وفي حي سكني ثان إنشاء 1261 منزل لإعادة توطين 5510 شخص وقد وقع على عقود وضع مشاريع عمل لكل واحد من كلتا المرحلتين.

وأضاف حميدوف أن الحيين السكنيين الثالث والرابع المقرر إنشاؤهما من اليسار من متحف النصر ومتحف الاحتلال تحت الهواء الطلق سيستوعبان 1239 منزل و892 منزل على التوالي لإعادة توطين 5327 شخص و3835 شخص على التوالي.

وزاد أن الحي الرابع الذي سيبنى في شمال المدينة سوف تنشأ فيه 1034 منزل لإعادة توطين 4446 شخص من لاجئي المحافظة.