لجنة شؤون الطوائف الدينية تعلن 44 وظيفة شاغرة عن طريق المسابقة

باكو، 16 فبراير، أذرتاج

قال كوندوز اسماعيلوف نائب رئيس لجنة الدولة لشؤون الطوائف الدينية في تصريح له لصحفيين إن اللجنة تنظم مسابقات وظيفية لتوظيف رجالات الدين في وظائف شاغرة لدى المساجد والمزارات الدينية وتطلق اللجنة مسابقة ثانية هذه المرة بعدما نظمت المسابقة الأولى في العام الماضي وتعلن اللجنة هذا العام 44 وظيفة شاغرة عن طريق المسابقة الوظيفية ومنها 7 وظائف للنساء وسمينا الوظيفة للنساء بمنفذة الطقوس الدينية ونعني بذلك أن النساء لا يعتبرن "رجل دين".

وأضاف اسماعيلوف أن اللجنة عيّنت على وجه العموم 3 وظائف لدى المساجد والمزارات وهي الإمام ونائب الإمام ومنفذ الطقوس الدينية.