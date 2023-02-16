أذربيجان ترسل إلى متضرري الزلازل في تركيا 25 حاوية من المساعدات الإنسانية عبر باكو – تبيليسي – قارص

باكو، 16 فبراير، أذرتاج

أرسلت أذربيجان دفعة تالية من المساعدات الإنسانية إلى متضرري الزلازل المدمرة الواقعة في تركيا.

وحضر حفل توديع 25 حاوية شحن من المساعدات الإنسانية محملة على القطار المرسل عبر خط سكة حديد باكو – تبيليسي – قارص رئيس شركة سكة حديد أذربيجان روشن رستموف وسفير تركيا في باكو الدكتور جاهد باغجي.

وتحتوي المساعدات الإنسانية المرسلة اليوم المستلزمات الطبية وأجهزة التدفئة ومولدات الطاقة الكهربائية ومن المخطط أن تصل إلى المنطقة المنكوبة خلال 3 أيام.