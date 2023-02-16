وزارة الطوارئ الأذربيجانية تركب مخيما آخر في قهرمان مرعش لمتضرري الزلازل

باكو، 16 فبراير، أذرتاج

تواصل فرق البحث والإنقاذ التابعة لوزارة الطوارئ الأذربيجانية فعالياتها غير المنقطعة الرامية إلى كشف وإنقاذ محتجزين من تحت الأنقاض وكذلك إزالة عواقب الزلزال المدمر الواقع في تركيا الشقيقة تنفيذا لتوجيه الرئيس إلهام علييف.

قالت الوزارة في بيان إن فريق الطوارئ الموفد إلى قهرمان مرعش ركب مخيما آخر مؤلفا من 300 خيمة في فناء جامعة سوتجي إمام بالمدينة.

والخيام مزودة بجميع المستلزمات الضرورية بجانب تركيب مطبخ ميداني متنقل.