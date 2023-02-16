وزير الدفاع يطلع على سير أعمال البناء الجارية في الأراضي المحررة من الاحتلال الأرميني

باكو، 16 فبراير، أذرتاج أطلع وزير الدفاع ذاكر حسنوف على سير أعمال البناء لدى عدة وحدات عسكرية في الأراضي المحررة من الاحتلال الأرميني. وتفقد الوزير سير أعمال إنشاء مبان للمقر وسكنية عسكرية وغرف خدمية ومركز طبي وسائر منشآت البنية التحتية ومسكن خاص للجنود وأفراد عائلاتهم. وأعطى الوزير توجيهات بعد تعرفه على الأعمال الإنشائية الجارية.

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