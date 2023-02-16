أذربيجان: 17 إصابة بفيروس كوفيد 19 على مدار اليوم

باكو، 16 فبراير، أذرتاج

سجلت إصابة 17 شخصا بفيروس كورونا المستجد في أذربيجان وتعافى 33 مصابا وتوفي مصابان بالفيروس على مدار اليوم.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 828 ألف و 292 حالة إصابة في البلد الى الآن وتعافى 818 ألف و 71 مصابا منهم بالعلاج وتوفي 10 آلاف و 101 مريض منهم ويستمر علاج 120 مريض حاليا لدى المستشفيات الخاصة.

وعدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الإصابة الجديدة خلال اليوم الأخير 1480 فحص طبي فيما يبلع عدد الفحوص الطبية عامة الى الحين 7 ملايين و 510 ألف و 900 فحص طبي.