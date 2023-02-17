إنقاذ شخصين من تحت الانقاض بعد 261 ساعة على زلزال تركيا

باكو، 17 فبراير، (اذرتاج)

تم إنقاذ شخصين من تحت الانقاض بعد 261 ساعة في ولاية هطاي إحدى الولايات التركية المتضررة من الزلزال.

أفادت اذرتاج نقلا عن وكالة الأناضول أن فرق الإنقاذ استطاعت انتشال محمد علي شاكر أوغلو (26 عاما) ومصطفى أوجي (34 عاما) على قيد الحياة في مدينة أنطاكيا مركز ولاية هطاي.

وأكد أن طاقم الإنقاذ سارع في نقل الناجيين إلى المستشفى بعد انتشالهما حيين من تحت الأنقاض.

يذكر ان زلزال ضرب في 6 فبراير جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوته 7.7 درجات، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجات وتبعتهما آلاف الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.