  • الرئيسية
    • / أخبار عالمية

    أخبار عالمية


    إنقاذ شخصين من تحت الانقاض بعد 261 ساعة على زلزال تركيا

    ١٧.٠٢.٢٠٢٣ [١٠:٥‎٢]
    إنقاذ شخصين من تحت الانقاض بعد 261 ساعة على زلزال تركيا

    باكو، 17 فبراير، (اذرتاج)

    تم إنقاذ شخصين من تحت الانقاض بعد 261 ساعة في ولاية هطاي إحدى الولايات التركية المتضررة من الزلزال.

    أفادت اذرتاج نقلا عن وكالة الأناضول أن فرق الإنقاذ استطاعت انتشال محمد علي شاكر أوغلو (26 عاما) ومصطفى أوجي (34 عاما) على قيد الحياة في مدينة أنطاكيا مركز ولاية هطاي.

    وأكد أن طاقم الإنقاذ سارع في نقل الناجيين إلى المستشفى بعد انتشالهما حيين من تحت الأنقاض.

    يذكر ان زلزال ضرب في 6 فبراير جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوته 7.7 درجات، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجات وتبعتهما آلاف الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.

    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ١٧.٠٢.٢٠٢٣ [٢٠:١٩]
    زلزال بقوة 4.6 درجات على مقياس ريختر يضرب إيلازيغ في تركيا
    ١٧.٠٢.٢٠٢٣ [١٨:٣٨]
    قيرغزستان تطلق أطول طابع بريدي في العالم
    ١٧.٠٢.٢٠٢٣ [١٨:٢٩]
    الإيسيسكو والمنظمة الدولية للهجرة توقعان اتفاقية للتعاون في تنفيذ برامج مشتركة
    ١٦.٠٢.٢٠٢٣ [١٧:٣٠]
    زلزال بقوة 5.2 درجات على مقياس ريختر يضرب كرواتيا