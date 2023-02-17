البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم

باكو، 17 فبراير، أذرتاج

نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 17 فبراير شباط اليوم.

أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة ابتداء من اليوم كما يلي:

العملة الأجنبية الكود العدد سعر الصرف

دولار أمريكي USD 1 1.7

بيسو أرجنتيني ARS 1 0.0088

أورو EUR 1 1.8085

دولار أسترالي AUD 1 1.1631

روبل بيلاروس BYN 1 0.6735

ريال برازيلي BRL 1 0.3257

درهم إماراتي AED 1 0.4628

راند جنوب أفريقيا ZAR 1 0.0933

كرون دنماركي DKK 1 0.2428

لاري جورجي GEL 1 0.6445

روبي هندي INR 1 0.0205

دولار هونغ كونغ HKD 1 0.2166

دولار كندا CAD 1 1.2606

دينار الكويت KWD 1 5.5443

رينجيت ماليزي MYR 1 0.3836

بيسو المكسيك MXN 1 0.0914

جنيه مصري EGP 1 0.0556

لاي مولدوفا MDL 1 0.0908

كرون النرويج NOK 1 0.1651

زلوتي بولندا PLN 1 0.3789

تنكه كازاخستان KZT 1 0.0038

سوم قيرغيزستان KGS 1 0.0195

روبل روسي RUB 1 0.0227

حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي SDR 1 2.2721

دولار سنغافورة SGD 1 1.2689

ريال السعودية SAR 1 0.4533

سوموني طاجيكستان TJS 1 0.1656

دولار تايوان TWD 1 0.0559

ليرة تركيا TRY 1 0.0901

مانات تركمانستان TMT 1 0.4857

غريفنا أوكرانيا UAH 1 0.0462

دولار نيوزيلندا NZD 1 1.0577

كرون التشيك CZK 1 0.0764

يوان الصين CNY 1 0.2472

جنيه إنكلترا GBP 1 2.0316

شكل الإسرائيلي ILS 1 0.4791

كرون السويد SEK 1 0.162

فرنك سويسرا CHF 1 1.83

وون كوريا الجنوبي KRW 100 0.1308

ليرة لبنان LBP 100 0.0113

ين اليابان JPY 100 1.262

بيسو تشيلي CLP 100 0.2146

سوم أوزبكستان UZS 100 0.015

روبيا إندونيسيا IDR 100 0.0112

ريال إيران IRR 100 0.004