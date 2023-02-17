البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم
AzerTAg.az
باكو، 17 فبراير، أذرتاج
نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 17 فبراير شباط اليوم.
أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة ابتداء من اليوم كما يلي:
العملة الأجنبية الكود العدد سعر الصرف
دولار أمريكي USD 1 1.7
بيسو أرجنتيني ARS 1 0.0088
أورو EUR 1 1.8085
دولار أسترالي AUD 1 1.1631
روبل بيلاروس BYN 1 0.6735
ريال برازيلي BRL 1 0.3257
درهم إماراتي AED 1 0.4628
راند جنوب أفريقيا ZAR 1 0.0933
كرون دنماركي DKK 1 0.2428
لاري جورجي GEL 1 0.6445
روبي هندي INR 1 0.0205
دولار هونغ كونغ HKD 1 0.2166
دولار كندا CAD 1 1.2606
دينار الكويت KWD 1 5.5443
رينجيت ماليزي MYR 1 0.3836
بيسو المكسيك MXN 1 0.0914
جنيه مصري EGP 1 0.0556
لاي مولدوفا MDL 1 0.0908
كرون النرويج NOK 1 0.1651
زلوتي بولندا PLN 1 0.3789
تنكه كازاخستان KZT 1 0.0038
سوم قيرغيزستان KGS 1 0.0195
روبل روسي RUB 1 0.0227
حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي SDR 1 2.2721
دولار سنغافورة SGD 1 1.2689
ريال السعودية SAR 1 0.4533
سوموني طاجيكستان TJS 1 0.1656
دولار تايوان TWD 1 0.0559
ليرة تركيا TRY 1 0.0901
مانات تركمانستان TMT 1 0.4857
غريفنا أوكرانيا UAH 1 0.0462
دولار نيوزيلندا NZD 1 1.0577
كرون التشيك CZK 1 0.0764
يوان الصين CNY 1 0.2472
جنيه إنكلترا GBP 1 2.0316
شكل الإسرائيلي ILS 1 0.4791
كرون السويد SEK 1 0.162
فرنك سويسرا CHF 1 1.83
وون كوريا الجنوبي KRW 100 0.1308
ليرة لبنان LBP 100 0.0113
ين اليابان JPY 100 1.262
بيسو تشيلي CLP 100 0.2146
سوم أوزبكستان UZS 100 0.015
روبيا إندونيسيا IDR 100 0.0112
ريال إيران IRR 100 0.004
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