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    البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم

    ١٧.٠٢.٢٠٢٣ [١٠:٥‎٦]
    البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم

    باكو، 17 فبراير، أذرتاج

    نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 17 فبراير شباط اليوم.

    أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة ابتداء من اليوم كما يلي:

    العملة الأجنبية الكود العدد سعر الصرف

    دولار أمريكي USD 1 1.7

    بيسو أرجنتيني ARS 1 0.0088

    أورو EUR 1 1.8085

    دولار أسترالي AUD 1 1.1631

    روبل بيلاروس BYN 1 0.6735

    ريال برازيلي BRL 1 0.3257

    درهم إماراتي AED 1 0.4628

    راند جنوب أفريقيا ZAR 1 0.0933

    كرون دنماركي DKK 1 0.2428

    لاري جورجي GEL 1 0.6445

    روبي هندي INR 1 0.0205

    دولار هونغ كونغ HKD 1 0.2166

    دولار كندا CAD 1 1.2606

    دينار الكويت KWD 1 5.5443

    رينجيت ماليزي MYR 1 0.3836

    بيسو المكسيك MXN 1 0.0914

    جنيه مصري EGP 1 0.0556

    لاي مولدوفا MDL 1 0.0908

    كرون النرويج NOK 1 0.1651

    زلوتي بولندا PLN 1 0.3789

    تنكه كازاخستان KZT 1 0.0038

    سوم قيرغيزستان KGS 1 0.0195

    روبل روسي RUB 1 0.0227

    حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي SDR 1 2.2721

    دولار سنغافورة SGD 1 1.2689

    ريال السعودية SAR 1 0.4533

    سوموني طاجيكستان TJS 1 0.1656

    دولار تايوان TWD 1 0.0559

    ليرة تركيا TRY 1 0.0901

    مانات تركمانستان TMT 1 0.4857

    غريفنا أوكرانيا UAH 1 0.0462

    دولار نيوزيلندا NZD 1 1.0577

    كرون التشيك CZK 1 0.0764

    يوان الصين CNY 1 0.2472

    جنيه إنكلترا GBP 1 2.0316

    شكل الإسرائيلي ILS 1 0.4791

    كرون السويد SEK 1 0.162

    فرنك سويسرا CHF 1 1.83

    وون كوريا الجنوبي KRW 100 0.1308

    ليرة لبنان LBP 100 0.0113

    ين اليابان JPY 100 1.262

    بيسو تشيلي CLP 100 0.2146

    سوم أوزبكستان UZS 100 0.015

    روبيا إندونيسيا IDR 100 0.0112

    ريال إيران IRR 100 0.004

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