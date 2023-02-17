ميونخ، 17 فبراير، أذرتاج رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف يزور ألمانيا للاشتراك في مؤتمر ميونخ للأمن في نسخته الـ 59. والتقى رئيس الدولة في 17 فبراير في ميونخ بالمدير التنفيذي العام للرابطة الألمانية للتجارة الشرقية ميخائيل هارمس.

© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار

في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده