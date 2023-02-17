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    أخبار رسمية


    زيارة الرئيس إلهام علييف ألمانيا
    لقاء بالمدير التنفيذي العام للرابطة الألمانية للتجارة الشرقية

    ١٧.٠٢.٢٠٢٣ [١١:٠٥‎]

    ميونخ، 17 فبراير، أذرتاج

    رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف يزور ألمانيا للاشتراك في مؤتمر ميونخ للأمن في نسخته الـ 59.

    والتقى رئيس الدولة في 17 فبراير في ميونخ بالمدير التنفيذي العام للرابطة الألمانية للتجارة الشرقية ميخائيل هارمس.

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