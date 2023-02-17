  • الرئيسية
    • / مجتمع

    مجتمع


    فرق البحث والإنقاذ لوزارة الطوارئ أنقذت 53 شخصا وانتشلت 741 جثة من تحت الأنقاض في مناطق تركيا المتضررة من الزلازل

    ١٧.٠٢.٢٠٢٣ [١١:٢٧]

    باكو، 17 فبراير، أذرتاج

    تواصل فرق البحث والإنقاذ التابعة لوزارة الطوارئ الأذربيجانية فعالياتها غير المنقطعة الرامية إلى كشف وإنقاذ محتجزين من تحت الأنقاض وكذلك إزالة عواقب الزلزال المدمر الواقع في تركيا الشقيقة تنفيذا لتوجيه الرئيس إلهام علييف.

    وقالت الوزارة في بيان إن فرق الطوارئ الأذربيجانية التي تؤدي الخدمات بتفان عظيم في أصعب مناطق تضررا بمدينة قهرمان مرعش تمكنت من كشف وإنقاذ 53 شخصا على قيد الحياة و 741 شخصا متوفى إلى الحين وسلمتهم إلى الجهات ذات الصلة.

    وتواصل الفرق عمليات البحث والإنقاذ الشاملة وبدعم كلاب مدربة.

    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ١٧.٠٢.٢٠٢٣ [٢٠:١٤]
    وسائل الاعلام الأردنية تنشر نداء رابطة أذربيجان الغربية للمجتمع الدولي
    ١٧.٠٢.٢٠٢٣ [١٧:٥‎٢]
    الموقع الإخباري الكويتي ينشر نداء رابطة أذربيجان الغربية الى المجتمع الدولي
    ١٧.٠٢.٢٠٢٣ [١٧:٥‎١]
    الموقع الإخباري الكويتي ينشر نداء رابطة أذربيجان الغربية الى المجتمع الدولي
    ١٧.٠٢.٢٠٢٣ [١٦:٢٥‎]
    مجموعة من قوات طوارئ أذربيجان تغادر قهرمان مرعش إلى هاتاي
    فرق البحث والإنقاذ لوزارة الطوارئ أنقذت 53 شخصا وانتشلت 741 جثة من تحت الأنقاض في مناطق تركيا المتضررة من الزلازل فرق البحث والإنقاذ لوزارة الطوارئ أنقذت 53 شخصا وانتشلت 741 جثة من تحت الأنقاض في مناطق تركيا المتضررة من الزلازل فرق البحث والإنقاذ لوزارة الطوارئ أنقذت 53 شخصا وانتشلت 741 جثة من تحت الأنقاض في مناطق تركيا المتضررة من الزلازل فرق البحث والإنقاذ لوزارة الطوارئ أنقذت 53 شخصا وانتشلت 741 جثة من تحت الأنقاض في مناطق تركيا المتضررة من الزلازل