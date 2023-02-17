فرق البحث والإنقاذ لوزارة الطوارئ أنقذت 53 شخصا وانتشلت 741 جثة من تحت الأنقاض في مناطق تركيا المتضررة من الزلازل

باكو، 17 فبراير، أذرتاج

تواصل فرق البحث والإنقاذ التابعة لوزارة الطوارئ الأذربيجانية فعالياتها غير المنقطعة الرامية إلى كشف وإنقاذ محتجزين من تحت الأنقاض وكذلك إزالة عواقب الزلزال المدمر الواقع في تركيا الشقيقة تنفيذا لتوجيه الرئيس إلهام علييف.

وقالت الوزارة في بيان إن فرق الطوارئ الأذربيجانية التي تؤدي الخدمات بتفان عظيم في أصعب مناطق تضررا بمدينة قهرمان مرعش تمكنت من كشف وإنقاذ 53 شخصا على قيد الحياة و 741 شخصا متوفى إلى الحين وسلمتهم إلى الجهات ذات الصلة.

وتواصل الفرق عمليات البحث والإنقاذ الشاملة وبدعم كلاب مدربة.