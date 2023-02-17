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    سماكة الثلوج 16 سم مع 15 درجة مئوية تحت الصفر في المنطقة الشمالية الأذربيجانية

    ١٧.٠٢.٢٠٢٣ [١١:٢٧]
    سماكة الثلوج 16 سم مع 15 درجة مئوية تحت الصفر في المنطقة الشمالية الأذربيجانية

    قوبا، 17 فبراير، (أذرتاج)

    تساقط معظم الثلوج في قرية خلتان لمحافظة قوبا.

    أفادت وكالة اذرتاج أن الأرصاد الجوية سجلت 15 درجة مئوية تحت الصفر في قرية قيريز لمحافظة قوبا شمال البلاد.

    تبلغ سماكة الثلوج 13 سم في بلدة آلتي أغاج لمحافظة خيزي و2 سم في مركز محافظة قوبا و16 سم في قرية خالتان و12 سم في قرية لازا لمحافظة قوصار و12 سم في قريتي قيريز وخيناليق.

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