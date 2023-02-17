سماكة الثلوج 16 سم مع 15 درجة مئوية تحت الصفر في المنطقة الشمالية الأذربيجانية
AzerTAg.az
١٧.٠٢.٢٠٢٣ [١١:٢٧]
قوبا، 17 فبراير، (أذرتاج)
تساقط معظم الثلوج في قرية خلتان لمحافظة قوبا.
أفادت وكالة اذرتاج أن الأرصاد الجوية سجلت 15 درجة مئوية تحت الصفر في قرية قيريز لمحافظة قوبا شمال البلاد.
تبلغ سماكة الثلوج 13 سم في بلدة آلتي أغاج لمحافظة خيزي و2 سم في مركز محافظة قوبا و16 سم في قرية خالتان و12 سم في قرية لازا لمحافظة قوصار و12 سم في قريتي قيريز وخيناليق.
© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
المزيد...
١٧.٠٢.٢٠٢٣ [١٣:٠٩]
١٧.٠٢.٢٠٢٣ [١٢:٣٤]
١٦.٠٢.٢٠٢٣ [١٨:٢٠]
١٦.٠٢.٢٠٢٣ [١٧:٢٧]
١٧.٠٢.٢٠٢٣ [١٨:٥٦]
١٧.٠٢.٢٠٢٣ [١٨:٠٣]
١٧.٠٢.٢٠٢٣ [١٦:٥٦]
١٧.٠٢.٢٠٢٣ [٢٠:٤١]
١٧.٠٢.٢٠٢٣ [١٧:٥٢]
١٧.٠٢.٢٠٢٣ [١٤:٥٣]
١٧.٠٢.٢٠٢٣ [١٦:٣٨]
١٥.٠٢.٢٠٢٣ [٢٠:٠٠]
١٥.٠٢.٢٠٢٣ [١٥:٢٠]
١١.٠٢.٢٠٢٣ [١٢:٣١]
١١.٠٢.٢٠٢٣ [١١:٢٠]
١٠.٠٢.٢٠٢٣ [١٥:٢٤]
١٠.٠٢.٢٠٢٣ [١٢:٣٣]
١٠.٠٢.٢٠٢٣ [١٢:٢٨]
٠٢.٠٢.٢٠٢٣ [١٧:٤٨]
١٧.٠١.٢٠٢٣ [١٥:٤١]
١٤.٠١.٢٠٢٣ [١٦:٤٨]
١٤.٠١.٢٠٢٣ [١٥:٤٠]
١٧.٠٢.٢٠٢٣ [١٧:٤٨]
١٧.٠٢.٢٠٢٣ [١٧:٤٣]
١٦.٠٢.٢٠٢٣ [٢٠:٣٦]
١٦.٠٢.٢٠٢٣ [١٠:٤٢]
١٧.٠٢.٢٠٢٣ [١٦:٣٨]
١٦.٠٢.٢٠٢٣ [١٩:٥٢]
١٥.٠٢.٢٠٢٣ [١٧:٤٨]
١٥.٠٢.٢٠٢٣ [١٧:١٨]
١٧.٠٢.٢٠٢٣ [٢٠:١٤]
١٧.٠٢.٢٠٢٣ [١٧:٥٢]
١٧.٠٢.٢٠٢٣ [١٧:٥١]
١٧.٠٢.٢٠٢٣ [١٦:٢٥]
خطأ في تهجئة أو إملاء النص
ادخل ملاحظتك