  • الرئيسية
    • / أقاليم

    أقاليم


    4 قتلى و7 مصابين جراء حادث مروري مروع في أذربيجان
    كان ركاب الحافلة من مدرسي محافظة سيازن

    ١٧.٠٢.٢٠٢٣ [١٢:٣٤]

    باكو، 17 فبراير، أذرتاج

    حادث مروري مروع وقع على الطريق الواصل بين باكو وقوبا في أراضي محافظة سيازن أودى بحياة 4 وأصاب 7 آخرين كانوا ركاب حافلة متوسطة وسيارة خفيفة صباح اليوم 17 فبراير عندما فقد سائق الحافلة من طراز مرسيدس فيتو الحاملة لوحة 77 جي 723 السيطرة على القيادة وتجاوز المسلك المعاكس فاصطدمت بسيارة خفيفة من طراز أوبل كانت تسير فيه حاملة لوحة 50 دل 063.

    وحصيلة الحادث المروع مقتل ثلاثة من إجمالي 10 ركاب في الحافلة وراكب السيارة الخفيفة في المكان ونقل 7 جرحى من ركاب الحافلة المتوسطة إلى مستشفى سيازن الإقليمي التشخيصي وتقدر أحوال جريحين منهم بحرجة خطيرة.

    يذكر أن ركاب الحافلة كانوا من المدرسين بمختلف المدارس المتوسطة بمحافظة سيازن وكانوا على طريقهم من مدينتي باكو وسومغايت.

    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ١٧.٠٢.٢٠٢٣ [١٣:٠٩]
    31 عاماً تمر على مأساة قراداغلي المرتكبة على يد الأرمن
    ١٧.٠٢.٢٠٢٣ [١١:٢٧]
    سماكة الثلوج 16 سم مع 15 درجة مئوية تحت الصفر في المنطقة الشمالية الأذربيجانية
    ١٦.٠٢.٢٠٢٣ [١٨:٢٠]
    إعلان عدد المنازل التي ستبنى في أحياء سكنية في مدينة أغدام المحررة من الاحتلال الأرميني
    ١٦.٠٢.٢٠٢٣ [١٧:٢٧]
    يتم تركيب محطة فرعية قوة 35 كيلوفولت في مدينة أغدام
    4 قتلى و7 مصابين جراء حادث مروري مروع في أذربيجان كان ركاب الحافلة من مدرسي محافظة سيازن 4 قتلى و7 مصابين جراء حادث مروري مروع في أذربيجان كان ركاب الحافلة من مدرسي محافظة سيازن 4 قتلى و7 مصابين جراء حادث مروري مروع في أذربيجان كان ركاب الحافلة من مدرسي محافظة سيازن