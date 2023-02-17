باكو، 17 فبراير، أذرتاج

حادث مروري مروع وقع على الطريق الواصل بين باكو وقوبا في أراضي محافظة سيازن أودى بحياة 4 وأصاب 7 آخرين كانوا ركاب حافلة متوسطة وسيارة خفيفة صباح اليوم 17 فبراير عندما فقد سائق الحافلة من طراز مرسيدس فيتو الحاملة لوحة 77 جي 723 السيطرة على القيادة وتجاوز المسلك المعاكس فاصطدمت بسيارة خفيفة من طراز أوبل كانت تسير فيه حاملة لوحة 50 دل 063.

وحصيلة الحادث المروع مقتل ثلاثة من إجمالي 10 ركاب في الحافلة وراكب السيارة الخفيفة في المكان ونقل 7 جرحى من ركاب الحافلة المتوسطة إلى مستشفى سيازن الإقليمي التشخيصي وتقدر أحوال جريحين منهم بحرجة خطيرة.

يذكر أن ركاب الحافلة كانوا من المدرسين بمختلف المدارس المتوسطة بمحافظة سيازن وكانوا على طريقهم من مدينتي باكو وسومغايت.