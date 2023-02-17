دوري المؤتمر الأوروبي: قراباغ أغدام يتغلب على جينت البلجيكي

باكو، 17 فبراير، أذرتاج

تنافس نادي قراباغ أغدام الأذربيجاني في مباراة أولى ضمن مرحلة الفاصلة بدوري المؤتمر الأوروبي لكرة القدم حيث ضيف الليلة نادي جينت البلجيكي في مباراة منظمة على ملعب توفيق بهراموف الجمهوري بالعاصمة باكو بقيادة الحكم الدولي السويدي محمد الحاكم.

وتغلب قراباغ بهدف دون رد سجله أندراده د78.

يذكر أن شيدايف لاعب قراباغ هدف ركلة الجزاء د52.

وتنظم مباراة الذهاب بينهما في 23 فبراير في بلجيكا.