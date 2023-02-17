اجتماع بين رئيس جمهورية تتارستان والنائب الأول لوزير الاقتصاد الاذربيجاني

موسكو، 17 فبراير، (اذرتاج) التقى رئيس جمهورية تتارستان رستم مينيخانوف مع النائب الأول لوزير الاقتصاد الاذربيجاني ألنور علييف. أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لرئيس جمهورية تتارستان ان الطرفين ناقشا قضايا توسيع العلاقات التجارية في عدد من الاتجاهات.

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