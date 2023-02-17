  • الرئيسية
    • / اقتصاد

    اقتصاد


    اجتماع بين رئيس جمهورية تتارستان والنائب الأول لوزير الاقتصاد الاذربيجاني

    ١٧.٠٢.٢٠٢٣ [١٣:٠٠]

    موسكو، 17 فبراير، (اذرتاج)

    التقى رئيس جمهورية تتارستان رستم مينيخانوف مع النائب الأول لوزير الاقتصاد الاذربيجاني ألنور علييف.

    أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لرئيس جمهورية تتارستان ان الطرفين ناقشا قضايا توسيع العلاقات التجارية في عدد من الاتجاهات.

    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ١٧.٠٢.٢٠٢٣ [٢٠:٤١]
    بودابست: ملتقى الاعمال الاذربيجاني المجري
    ١٧.٠٢.٢٠٢٣ [١٦:٠٩]
    تبادل الآراء حول انشاء الغرفة الصناعية والتجارية الأذربيجانية الإيطالية المشتركة
    ١٧.٠٢.٢٠٢٣ [١٤:٥‎٣]
    تجاوز حجم التبادل التجاري بين أذربيجان وبيلاروس 22 مليون دولار
    ١٧.٠٢.٢٠٢٣ [١٠:٥‎٦]
    البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم
    اجتماع بين رئيس جمهورية تتارستان والنائب الأول لوزير الاقتصاد الاذربيجاني اجتماع بين رئيس جمهورية تتارستان والنائب الأول لوزير الاقتصاد الاذربيجاني