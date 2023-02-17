الرئيس إلهام علييف يشارك في اجتماع بشأن أمن الطاقة ضمن مؤتمر ميونخ للأمن

باكو، 17 فبراير، أذرتاج يعقد في 17 فبراير اليوم اجتماع في موضوع "الأحلام الأنبوبية: أمن الطاقة الواقي من المستقبل". أفادت وكالة أذرتاج أن رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف يشارك في الاجتماع.

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