  • الرئيسية
    • / أخبار رسمية

    أخبار رسمية


    الرئيس إلهام علييف يشارك في اجتماع بشأن أمن الطاقة ضمن مؤتمر ميونخ للأمن

    ١٧.٠٢.٢٠٢٣ [١٣:٣٦]

    باكو، 17 فبراير، أذرتاج

    يعقد في 17 فبراير اليوم اجتماع في موضوع "الأحلام الأنبوبية: أمن الطاقة الواقي من المستقبل".

    أفادت وكالة أذرتاج أن رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف يشارك في الاجتماع.

    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
    المزيد...
    ١٧.٠٢.٢٠٢٣ [١٩:٥‎٨]
    الرئيس الأذربيجاني يلتقي الحاخام بنحاس غولدشميت رئيس مؤتمر الحاخامات الأوروبيين في ميونيخ
    ١٧.٠٢.٢٠٢٣ [١٩:٤٧]
    الرئيس الأذربيجاني يلتقي مع رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي في ميونيخ
    ١٧.٠٢.٢٠٢٣ [١١:٠٥‎]
    زيارة الرئيس إلهام علييف ألمانيا
    لقاء بالمدير التنفيذي العام للرابطة الألمانية للتجارة الشرقية
    ١٤.٠٢.٢٠٢٣ [١٧:٢٩]
    الرئيس إلهام علييف يستقبل المبعوث الروسي الخاص في تطبيع العلاقات بين أذربيجان وأرمينيا (محدث)
    الرئيس إلهام علييف يشارك في اجتماع بشأن أمن الطاقة ضمن مؤتمر ميونخ للأمن الرئيس إلهام علييف يشارك في اجتماع بشأن أمن الطاقة ضمن مؤتمر ميونخ للأمن الرئيس إلهام علييف يشارك في اجتماع بشأن أمن الطاقة ضمن مؤتمر ميونخ للأمن الرئيس إلهام علييف يشارك في اجتماع بشأن أمن الطاقة ضمن مؤتمر ميونخ للأمن