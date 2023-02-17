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    الطوارئ تنشر حصاد فعالياتها على مدار اليوم

    ١٧.٠٢.٢٠٢٣ [١٤:٤٣]
    الطوارئ تنشر حصاد فعالياتها على مدار اليوم

    باكو، 17 فبراير، أذرتاج

    نشرت وزارة الطوارئ حصاد فعالياتها على مدار اليوم.

    أفادت أذرتاج أن الأجهزة ذات الصلة التابعة للطوارئ تعاملت على مدار اليوم مع 43 حالة حريق وحالة حرجة وحالة حادث مروري تلقت بشأنها بلاغات عبر الخط الساخن 112.

    قالت الطوارئ في بيان إن الحرائق أخمدت على الفور بتدابير عاجلة متخذة وأنقذت حياة الناس.

    وأنقذت فرق الطوارئ 7 أشخاص وبينهم قاصر.

    وأصيب شخص أثناء الحريق وانتشلت جثتين لشخصين جراء الحادث المروري من سيارتين وسلمتا إلى الجهات ذات الصلة.

    تواصل وزارة حالات الطوارئ أنشطتها الرامية إلى حماية السكان والأراضي من حالات الطوارئ الطبيعية والتي من صنع الإنسان.

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