مينسك، 17 فبراير، (أذرتاج) تجاوز حجم التبادل التجاري بين أذربيجان وبيلاروس 22 مليون دولار خلال شهر يناير من العام الجاري. أفادت وكالة أذرتاج ان أذربيجان قامت بتصدير المنتجات بقيمة 2.7 مليون دولار الى بيلاروس بينما استوردت منها بقيمة 19.7 مليون دولار.

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