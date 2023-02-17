أذربيجان والإمارات تتفقان على الاعتراف المتبادل برخص القيادة

باكو، 17 فبراير، (أذرتاج)

وافق البرلمان الاذربيجاني على مذكرة تفاهم بشأن "الاعتراف واستبدال رخص القيادة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية أذربيجان".

أفادت وكالة أذرتاج أن هذه المسألة قد تم إدراجها في جدول أعمال الاجتماع العام للمجلس الوطني الذي عقد في 17 فبراير.

وتنص مذكرة التفاهم على الاعتراف المتبادل برخص القيادة الصادرة من الإمارات وأذربيجان، واستبدالها دون الحاجة لإجراء الاختبار النظري والعملي لتسهيل تنقل حاملي رخص القيادة من البلدين أثناء الإقامة أو الزيارة.

كما يتم الاعتراف برخصة قيادة سارية المفعول صادرة للمواطنين غير المقيمين وفقا لفئات المركبات المذكورة في المذكرة (مع مراعاة الحد الأدنى للسن) من قبل كلا البلدين. فيما يتعلق بالمواطنين القادمين لغرض الإقامة، فيتم تغيير رخصة القيادة الصادرة عن السلطات المختصة في الطرفين، دون الحاجة الى الاختبار النظري والعملي.