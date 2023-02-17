الرئيس إلهام علييف: في أذربيجان ظروف جيدة لأنشطة الشركات الألمانية

باكو، 17 فبراير، (أذرتاج)

انشئت ظروف جيدة لنشاط الشركات الألمانية في أذربيجان ولدينا خبرة ناجحة مع الشركات الألمانية وهناك علاقات تعاون بين بلدينا في مختلف مجالات الصناعة والتجارة والاقتصاد.

أفادت وكالة أذرتاج أن هذه الكلمات قالها الرئيس الاذربيجاني إلهام علييف خلال اجتماعه مع الرئيس التنفيذي العام لجمعية الأعمال الشرقية الألمانية مايكل هارمز، ذلك على هامش زيارته لميونخ.

أعرب رئيس الدولة عن تقديره الكبير لتوسيع التبادل التجاري بين أذربيجان وألمانيا في عام 2022 وقيّم زيادة الصادرات المتبادلة كعامل إيجابي.

أكد الرئيس إلهام علييف خلال المحادثة مع مايكل هارمز أن أذربيجان شريك موثوق للاتحاد الأوروبي وتوجد علاقات وثيقة بين الاتحاد الأوروبي وأذربيجان.