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    الرئيس الأذربيجاني: في أذربيجان فرص كبيرة للتعاون مع شركات ألمانية في مجال الطاقة المتجددة

    ١٧.٠٢.٢٠٢٣ [١٥‎:٥‎٥‎]
    الرئيس الأذربيجاني: في أذربيجان فرص كبيرة للتعاون مع شركات ألمانية في مجال الطاقة المتجددة

    باكو، 17 فبراير (أذرتاج)

    تم تحديد أولويات استراتيجية لتطوير الاقتصاد الاذربيجاني في إطار "أذربيجان 2030: الأولويات الوطنية في التنمية الاجتماعية الاقتصادية"، وتوجد فرص واسعة للتعاون مع الشركات الألمانية في هذا المجال.

    أفادت وكالة أذرتاج ان هذه الكلمات قالها الرئيس الاذربيجاني إلهام علييف في اجتماعه مع ميخائل هارمز المدير التنفيذي العام لجمعية اعمال المانيا الشرقية في إطار زيارته الى ميونخ.

    أشار الرئيس إلهام علييف الى المشاريع المنفذة لتطوير الطاقة المتجددة في أذربيجان والشراكة مع الاتحاد الأوروبي في مجال الطاقة، مؤكدا أهمية الوثيقة الاستراتيجية الموقعة في مجال الطاقة بين أذربيجان والاتحاد الأوروبي في العام الماضي مع حضور رئيسة المفوضية الأوروبية اورسولا فون دير لياين.

    لفت الرئيس إلهام علييف الى ان أذربيجان تملك في البحر والبر إمكانيات هائلة للطاقة المتجددة. وقال الرئيس علييف ان العمل مستمر في مجال تطوير هذا المشروع في اطار الشراكة مع الاتحاد الأوروبي. اشير الى وجود إمكانيات كبيرة للتعاون مع شركات ألمانية في هذا المجال.

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