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    تبادل الآراء حول انشاء الغرفة الصناعية والتجارية الأذربيجانية الإيطالية المشتركة

    ١٧.٠٢.٢٠٢٣ [١٦:٠٩]
    تبادل الآراء حول انشاء الغرفة الصناعية والتجارية الأذربيجانية الإيطالية المشتركة

    باكو، 17 فبراير (أذرتاج)

    التقى رئيس الوكالة الأذربيجانية لترويج التصدير والاستثمارات (اذبرومو) يوسف عبدالايف مع المدير العام لوزارة التنمية الاقتصادية والصنع في إيطاليا في شئون حماية الممتلكات الصناعية آميديو تيتي.

    أفادت أذرتاج نقلا عن اذبرومو ان الطرفين ناقشا خلال اللقاء سبل تطوير التعاون بين مؤسسات ريادة الاعمال لكلا البلدين وانشاء الغرفة الصناعية والتجارية الأذربيجانية الإيطالية المشتركة وكذلك تنظيم ملتقى الاعمال الاذربيجاني الإيطالي.

     

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