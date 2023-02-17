مجموعة من قوات طوارئ أذربيجان تغادر قهرمان مرعش إلى هاتاي

باكو، 17 فبراير، أذرتاج

تواصل فرق البحث والإنقاذ التابعة لوزارة الطوارئ الأذربيجانية فعالياتها غير المنقطعة الرامية إلى كشف وإنقاذ محتجزين من تحت الأنقاض وكذلك إزالة عواقب الزلزال المدمر الواقع في تركيا الشقيقة تنفيذا لتوجيه الرئيس إلهام علييف.

قالت الوزارة في بيان إن مجموعة في قهرمان مرعش من قوات الطوارئ تعد ما يزيد عن 110 فرد غادرت اليوم إلى هاتاي لدعم عمليات البحث والإنقاذ بعد الزلازل المدمرة التي ضربت المدينة مؤخرا.