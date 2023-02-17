الرئيس إلهام علييف: أذربيجان ستواصل لعب دور مهم في أمن الطاقة في أوروبا

باكو، 17 فبراير، (أذرتاج)

تلعب الطاقة المتجددة دورا خاصا في التعاون بين أذربيجان والاتحاد الأوروبي وقد خطت بلدنا مؤخرا عددا من الخطوات المهمة في هذا المجال.

أفادت وكالة أذرتاج أن هذه الكلمات قالها الرئيس الاذربيجاني إلهام علييف في مائدة مستديرة حول موضوع "أحلام في الانبوب: أمن الطاقة للمستقبل" ضمن مؤتمر ميونيخ للأمن.

أشار رئيس الدولة إلى أنه تم تنفيذ عدد من المشاريع في أذربيجان في مجال الطاقة المتجددة والتوقيع على وثائق مختلفة متعلقة بإنتاج الطاقة بقوة 25 جيجاوات، قائلا إن هذا سيمكن من تصدير الطاقة الخضراء المنتجة في بلادنا إلى أوروبا على المدى المتوسط والطويل وسوف تساهم في أمن الطاقة في أوروبا.

كما أكد الرئيس إلهام علييف أن أذربيجان ستستمر في لعب دور مهم في أمن الطاقة في أوروبا.