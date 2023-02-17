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    الرئيس إلهام علييف يدعو شركات جمعية الاعمال الشرقية الألمانية الى أذربيجان

    ١٧.٠٢.٢٠٢٣ [١٦:٥‎٦]
    الرئيس إلهام علييف يدعو شركات جمعية الاعمال الشرقية الألمانية الى أذربيجان

    باكو، 17 فبراير (أذرتاج)

    أجريت في أذربيجان إصلاحات في المجالات المختلفة، منها مجالات الجمارك والضرائب، أنشئت بيئة جذابة للاستثمارات الأجنبية.

    أفادت وكالة أذرتاج ان هذه الكلمات قالها الرئيس الاذربيجاني إلهام علييف في اجتماعه مع ميخائل هارمز المدير التنفيذي العام لجمعية اعمال المانيا الشرقية في إطار زيارته الى ميونخ.

    قدم رئيس الدولة معلومات عن الخطوات المتخذة في مجال انشاء مناطق تجارية حرة في أذربيجان وزيادة إمكانيات اللوجستية والنقل مشيرا الى وجود فرص واسعة لنشاط الشركات الألمانية في البلد.

    ودعا الرئيس إلهام علييف الشركات الأعضاء في جمعية الاعمال الشرقية الألمانية لزيارة البلد للتعارف عليه عن كثب.

    ولفت الرئيس الى وجود إمكانيات واسعة لمشاركة الشركات الألمانية في اعمال إعادة البناء والإعمار في الأراضي المحررة من الاحتلال.

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