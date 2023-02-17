أذربيجان: 28 إصابة بكورونا في 17 فبراير

باكو، 17 فبراير، (اذرتاج)

سجلت 28 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في أذربيجان و19 حالة تعافي وحالة وفاة نتيجة الإصابة بالفيروس خلال 17 فبراير.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 828 ألف و320 حالة إصابة في البلد الى الآن وتعافى 818 ألف و90 مصابا منهم بالعلاج وتوفي 10 آلاف و102 مريض منهم ويستمر علاج 128 مريض حاليا لدى المستشفيات الخاصة.

ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الإصابة الجديدة خلال اليوم الأخير 932 فحص طبي فيما كان عدد الفحوص الطبية عامة الى الحين 7 ملايين و511 ألف و832 فحص طبي.