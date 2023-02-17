أذربيجان: تطعيم 215 جرعة من لقاح كورونا في 17 فبراير

باكو، 17 فبراير ، (اذرتاج)

قال مقر العمليات لدى مجلس الوزراء الأذربيجاني إن 215 جرعة من لقاح كورونا تم تطعيمها في أذربيجان في 17 فبراير.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لمجلس الوزراء أن 59 شخصا تلقوا الجرعات ضمن المرحلة الأولى و57 شخصا تلقوا الجرعات ضمن المرحلة الثانية فيما تلقى 75 شخصا الجرعة الثالثة وأكثر و24 شخصا جرعة تنشيطية من لقاح فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بعد نتيجة إيجابية للفحص.

ويبلغ عدد جرعات اللقاح المطعمة الى الحين في البلد 13 مليونا و946 الف و633 جرعة ضد فيروس كورونا المستجد ومنهم 5 ملايين و403 ألف و505 شخص تم تطعيمهم في المرحلة الأولى و4 ملايين و878 ألف و294 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثانية و3 ملايين و399 ألف و355 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثالثة وأكثر و265 الف و479 شخص تلقوا اللقاح التنشيطية بعد نتيجة إيجابية.