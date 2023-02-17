وزارة الخارجية: إجلاء 565 مواطن أذربيجان من منطقة الزلزال حتى الآن

باكو، 17 فبراير، (أذرتاج)

حتى الآن، تم إجلاء 565 مواطن أذربيجان وأفراد أسرهم من الولايات المتضررة من الزلزال المدمر في قهرمان مرعش والمحافظات المجاورة بتركيا.

أفادت وكالة أذرتاج أن هذا جاء في بيان نشره المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية الأذربيجانية.

قدمت الهيئات الأذربيجانية الحكومية المعنية تعليمات لتقديم المساعدات الطبية والإنسانية والنفسية لهم وإيداعهم في ملاجئ معينة ان اقتض الامر.

تم تحديد مقتل 10 مواطن أذربيجان نتيجة الزلزال.

وفي 6 فبراير/ شباط ضرب زلزال مزدوج جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوة الأول 7.7 درجات والثاني 7.6 درجات وآلاف الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.