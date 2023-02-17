الإيسيسكو والمنظمة الدولية للهجرة توقعان اتفاقية للتعاون في تنفيذ برامج مشتركة

باكو، 17 فبراير (أذرتاج)

وقعت منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) والمنظمة الدولية للهجرة اتفاقية للتعاون والشراكة في تنفيذ مجموعة من البرامج والمشاريع والأنشطة لحماية وبناء قدرات المهاجرين، وضمان حقوقهم في مجالات التربية والعلوم والثقافة، والمساهمة في مواجهة التحديات التي تعوق حوكمة الهجرة.

وقد وقع الاتفاقية اليوم الخميس (16 فبراير 2023) بمقر الإيسيسكو في الرباط، بحضور الدكتور سالم بن محمد المالك، المدير العام لمنظمة الإيسيسكو، كل من الدكتور عبد الإله بنعرفة، نائب المدير العام للإيسيسكو، والسيدة أوغوتشي دانيلز، نائبة المدير العام للعمليات بالمنظمة الدولية للهجرة، بحضور عدد من رؤساء القطاعات ومديري الإدارات والخبراء بالإيسيسكو، ووفد المنظمة الدولية للهجرة.

وفي كلمته بمناسبة التوقيع، عبر الدكتور المالك عن سعادته بهذه الاتفاقية وبتعاون الإيسيسكو مع المنظمة الدولية للهجرة، التي تعمل على حماية الحقوق الإنسانية لفئات هشة تم إجبارها على مغادرة بلدانها، وهو ما يتوافق مع رؤية الإيسيسكو وتوجهاتها الاستراتيجية، داعيا إلى أن يكون هذا التوقيع انطلاقة لمزيد من الشراكة والتعاون بين المنظمتين في المستقبل.

ومن جانبها أكدت السيدة أوغوتشي دانيلز أن الإيسيسكو والمنظمة الدولية للهجرة تتشاركان الهدف الإنساني ذاته، المتمثل في تعزيز حقوق المهاجرين، مشيرة إلى أن توقيع الاتفاقية يعزز دور المنظمتين في تحسين أوضاع المهاجرين النظاميين وغير النظاميين، وتوفير الحماية اللازمة لهم.

وشملت بنود اتفاقية التعاون تعزيز الشراكة بين الإيسيسكو والمنظمة الدولية للهجرة في المجالات المتعلقة بالمهاجرين من صحة وتعليم وثقافة وعلوم وابتكار وبيئة وتغيرات مناخية، وإدماج المهاجرين وبناء قدراتهم وتأهيلهم وتعزيز فرصهم في سوق العمل، وتعزيز الوعي بالمواثيق الدولية للهجرة الآمنة والنظامية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

كما تنص الاتفاقية على عقد وحضور ممثلي المنظمتين للاجتماعات والمؤتمرات المتعلقة بالمجالات ذات الاهتمام المشترك، وتبادل المعلومات والخبرات والوثائق المتعلقة بمبادراتهما وبرامجهما، ودعم الأنشطة وتنفيذ برامج مشتركة، والعمل على منح صفة مراقب للمنظمة الدولية للهجرة لحضور اجتماعات المجلس التنفيذي للإيسيسكو.