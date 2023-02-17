  • الرئيسية
    • / أخبار عالمية

    أخبار عالمية


    قيرغزستان تطلق أطول طابع بريدي في العالم

    ١٧.٠٢.٢٠٢٣ [١٨:٣٨]
    قيرغزستان تطلق أطول طابع بريدي في العالم

    باكو، 17 فبراير (أذرتاج)

    أطلق "البريد الاكسبرس القيرغيزي" طابع بريدي بشعار "العام الدولي للتنمية المستدامة للجبال".

    أفادت أذرتاج نقلا عن وكالة انباء "كابار" القيرغيزية ان هذا الطابع أطول طابع في العالم وطوله 184 ملم.

    يتسم الطابع البريدي بالتصميم المميز حيث رسمت عليه سلسلة جبال "جار تاش" وهاوية "توقوز تورو" وبلدة كازارمان. كذلك يتضمن منحدر "بيش تاش" وبحيرة "بيش داش" وسلسلة جبال تويوكتور وممر إيتاقار الجبلي.

    صممت الطابع البريدي داريا ماير ومصوره فلاديسلاف اوشاكوف.

    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ١٧.٠٢.٢٠٢٣ [٢٠:١٩]
    زلزال بقوة 4.6 درجات على مقياس ريختر يضرب إيلازيغ في تركيا
    ١٧.٠٢.٢٠٢٣ [١٨:٢٩]
    الإيسيسكو والمنظمة الدولية للهجرة توقعان اتفاقية للتعاون في تنفيذ برامج مشتركة
    ١٧.٠٢.٢٠٢٣ [١٠:٥‎٢]
    إنقاذ شخصين من تحت الانقاض بعد 261 ساعة على زلزال تركيا
    ١٦.٠٢.٢٠٢٣ [١٧:٣٠]
    زلزال بقوة 5.2 درجات على مقياس ريختر يضرب كرواتيا