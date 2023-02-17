قيرغزستان تطلق أطول طابع بريدي في العالم

باكو، 17 فبراير (أذرتاج) أطلق "البريد الاكسبرس القيرغيزي" طابع بريدي بشعار "العام الدولي للتنمية المستدامة للجبال". أفادت أذرتاج نقلا عن وكالة انباء "كابار" القيرغيزية ان هذا الطابع أطول طابع في العالم وطوله 184 ملم. يتسم الطابع البريدي بالتصميم المميز حيث رسمت عليه سلسلة جبال "جار تاش" وهاوية "توقوز تورو" وبلدة كازارمان. كذلك يتضمن منحدر "بيش تاش" وبحيرة "بيش داش" وسلسلة جبال تويوكتور وممر إيتاقار الجبلي. صممت الطابع البريدي داريا ماير ومصوره فلاديسلاف اوشاكوف.

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