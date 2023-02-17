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    سياسة


    الرئيس: توسيع ممر الغاز الأوسط هدف على المدى المتوسط والطويل

    ١٧.٠٢.٢٠٢٣ [١٨:٥‎٦]
    الرئيس: توسيع ممر الغاز الأوسط هدف على المدى المتوسط والطويل

    باكو، 17 فبراير (أذرتاج)

    إن زيادة إمدادات الغاز من قبل أذربيجان في العام الماضي كانت اسهاما في أمن الطاقة الأوربي على المدى القصير. اما الهدف للمدى المتوسط والطويل هو توسيع ممر الغاز الجنوبي بمبادرة من أذربيجان.

    أفادت أذرتاج ان هذه الكلمات قالها الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في كلمة ألقاها في المائدة المستديرة التي انعقدت في موضوع "أحلام للانابيب: أمن الطاقة للمستقبل" على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن.

    أضاف الرئيس الاذربيجاني انه يخطط زيادة حجم نقل الغاز عبر "تاب" من 11 مليار متر مكعب الحالي الى 20 مليار متر مكعب بحلول عام 2027 بينما يخطط زيادة حجم نقل الغاز عبر "تاناب" من 16 مليار متر مكعب الى 31 مليار متر مكعب.

    استذكر الرئيس علييف بتوقيع مذكرة تفاهم حول الشراكة الاستراتيجية في مجال الطاقة بين أذربيجان والاتحاد الأوروبي بحضور رئيسة المفوضية الأوروبية اورسولا فون دير لياين في باكو العام الماضي مؤكدا ان التعاون بين الطرفين في مجال الطاقة سيستمر في التوسع بناء على هذه الوثيقة.

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