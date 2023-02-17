الرئيس الأذربيجاني يلتقي مع رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي في ميونيخ

ميونيخ، 17 فبراير (أذرتاج) التقى الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف مع رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي شارل ميشل في ميونيخ في 17 فبراير.

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