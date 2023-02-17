الرئيس الأذربيجاني يلتقي الحاخام بنحاس غولدشميت رئيس مؤتمر الحاخامات الأوروبيين في ميونيخ
AzerTAg.az
١٧.٠٢.٢٠٢٣ [١٩:٥٨]
ميونيخ، 17 فبراير (أذرتاج)
التقى الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف مع الحاخام بنحاس غولدشميت رئيس مؤتمر الحاخامات الأوروبيين في ميونيخ في 17 فبراير.
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