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    أخبار رسمية


    الرئيس الأذربيجاني يلتقي الحاخام بنحاس غولدشميت رئيس مؤتمر الحاخامات الأوروبيين في ميونيخ

    ١٧.٠٢.٢٠٢٣ [١٩:٥‎٨]

    ميونيخ، 17 فبراير (أذرتاج)

    التقى الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف مع الحاخام بنحاس غولدشميت رئيس مؤتمر الحاخامات الأوروبيين في ميونيخ في 17 فبراير.

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