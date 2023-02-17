وسائل الاعلام الأردنية تنشر نداء رابطة أذربيجان الغربية للمجتمع الدولي

باكو، 17 فبراير (أذرتاج)

تنشر وسائل الاعلام الأردنية منها "الانباط" وجيهنه" و"نبض البلد" نداء وجهته رابطة أذربيجان الغربية إلى المجتمع الدولي. أكدت الرابطة من خلاله على الظلم الذي وقع على حقوق الأذربيجانيين الذين طردوا من موطنهم الذي يسمى اليوم أرمينيا على مدى قرون. واضافت الرابطة من خلال بيان حط على مكاتب صحيفة الانباط أن طرد الأذربيجانيين مما يسمى اليوم أرمينيا ظلما غير مسبوق، نظرا لأبعاد السياسية والقانونية والإنسانية.

واضاف الرابطة بالقول " أن التسيير العرقي بحق الأذربيجانيين في معظم الحالات بواسطة جهود منهجية بذلتها سلطات الدولة الأرمنية باستخدام العنف والمذابح وغير ذلك من جرائم ضد الإنسانية وانتهاكات لحقوق الإنسان وسمت تلك العملية بالعنف والقسوة بشكل خاص في الفترات 1906-1905 و 1918-1921 و 1948-1953 و 1988-1991 ولم يتم بعد جبر الأسوار الناجمة عن تلك الأفعال، وخاصة ما قام به الكيان المسمى "جمهورية أرمينيا والكيان المسمى "جمهورية أرمينيا الجبلية والاتحاد السوفيتي، ولا سيما السيئ الذكر، جوزيف ستالين، الذي عمل على وضع منطقة زنغيزور وغيرها من المناطق ذات الأغلبية الأذربيجانية تحت نفوذ ارمينيا في عام 1921، ووقع الأمر القائم على التمييز العنصري القاضي بترحيل مائة ألف من ذوي الهوية العرقية الأذربيجانية من أرمينيا وكذلك أفعال جمهورية أرمينيا الاشتراكية السوفيتية في الفترة 1988-1991 ونتيجة لذلك التطهير العرقي في ذلك الاقليم حصرا ذوو الهوية العرقية الأرمينية منذ عام 1991".