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    زلزال بقوة 4.6 درجات على مقياس ريختر يضرب إيلازيغ في تركيا

    ١٧.٠٢.٢٠٢٣ [٢٠:١٩]
    زلزال بقوة 4.6 درجات على مقياس ريختر يضرب إيلازيغ في تركيا

    باكو، 17 فبراير (أذرتاج)

    ضرب زلزال بقوة 4.6 درجات على مقياس ريختر ولاية إيلازيغ (يولوستو) في الساعة 18:34 بتوقيت تركيا.

    أفادت اذرتاج نقلا عن مركز قنديللي لرصد الزلازل ان مركز الزلزال كان على عمق 6.1 كم.

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