بودابست: ملتقى الاعمال الاذربيجاني المجري

باكو، 17 فبراير (أذرتاج)

انعقد ملتقى الاعمال الاذربيجاني المجري في إطار الاجتماع التاسع للجنة الأذربيجانية المجرية الحكومية المشتركة للتعاون الاقتصادي في بودابست العاصمة المجرية.

شاركت في ملتقى الاعمال 26 شركة اذربيجانية و61 شركة مجرية.

أفادت أذرتاج أن اللجنة الحكومية المشتركة يرأسها عن أذربيجان وزير العمل والضمان الاجتماعي للسكان الاذربيجاني ساحل بابايف بينما يرأسها عن هنغاريا وزير الخارجية والتجارة المجري بيتر سيارتو.

نوقشت في الملتقى توسيع التعاون بين البلدين. اشيد بنية الشركات المجرية في المشاركة في اعمال إعادة البناء والاعمار في الأراضي الأذربيجانية المحررة من الاحتلال الأرميني.

تحدث رئيس صندوق ترويج التصدير والاستثمارات في أذربيجان (اذبرومو) يوسف عبدلايف عن الخطوات المقامة في أذربيجان لتحسين بيئة الاعمال وريادة الاعمال.

كما تحدث المشاركون الاذربيجانيون عن نشاط منطقة آلات الاقتصادية الحرة ودعم "كوبيا" الوكالة الأذربيجانية لتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة لنشاط رجال الاعمال في البلد وتحقيق المبادرات.

خلال ملتقى الاعمال انعقدت جلسات بين رجال الاعمال بصورة ثنائية ونوقشت سبل تطوير التعاون في المستقبل.