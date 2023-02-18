الرئيس الأذربيجاني يلتقي وزير الدفاع الإسرائيلي في ميونيخ

باكو، 18 فبراير (أذرتاج)

التقى الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف مع وزير الدفاع الإسرائيلي يوهاو غالانت في ميونيخ في 17 فبراير.

أفادت أذرتاج ان الرئيس إلهام علييف هنأ يهاو غالانت بمناسبة تعيينه وزيرا للدفاع في دولة إسرائيل، معربا عن امتنانه على التواصل والمكالمات الهاتفية التي تجري بينه وبين وزير الدفاع الاذربيجاني.

قال الرئيس إلهام علييف ان بين أذربيجان وإسرائيل علاقات الصداقة والشراكة وكذلك يتطور التعاون في القطاعات المختلفة منها قطاع الدفاع والقطاع العسكري الفني.

أعرب الرئيس إلهام علييف عن يقينه من ان يعطي تدشين سفارة أذربيجان في إسرائيل قريبا اسهاما اكبر في تطوير العلاقات.

من جانبه نقل وزير الدفاع الإسرائيلي تحيات رئيس بلاده الى الرئيس علييف.

أبدى الرئيس الأذربيجاني شكره على التحيات فيما حمل الوزير نقل تحياته الى نظيره الإسرائيلي أيضا.

بدوره أعرب الوزير غالانت عن ارتياحه لتطوير العلاقات بين أذربيجان وإسرائيل واستذكر بزيارته الى أذربيجان مشيرا الى ان الظروف المهيأة لتعايش الطائفة اليهودية في مدينة قوبا تركت لديه انطباعا كبيرا.

كما اجري في اللقاء تبادل الآراء حول المسائل الأخرى ذات الاهتمام المشترك.