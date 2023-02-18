زلزال تركيا.. ارتفاع حصيلة الوفيات إلى 39 ألفا و672

باكو، 18 فبراير (أذرتاج)

أعلن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، ارتفاع حصيلة الوفيات في الزلزال المزدوج الذي ضرب جنوبي البلاد إلى 39 ألفا و672 شخصا، حسبما أفادت وكالة الأناضول.

وفي لقاء متلفز مع قناة "سي إن إن" التركية، أشار صويلو إلى أن عدد الأبنية التي أنهت فرق البحث والإنقاذ عملها فيها تجاوز 20 ألف بناء.

وأدار صويلو مهامه الموكلة إليه في إدارة أزمة كارثة الزلزال من ولاية غازي عنتاب.

وعن مشاهداته الأولى للزلزال التي كانت بشارع طرابزون بولاية قهرمان مرعش أوضح صويلو أنه عند تلك اللحظة علم حجم كارثة الزلزال.

وفجر 6 فبراير/ شباط الجاري، ضرب زلزال جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوته 7.7 درجات، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجات، تبعتهما آلاف الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.