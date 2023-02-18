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    قرية كوردلار لمحافظة جبرائل المحررة من الاحتلال (صور)

    ١٨.٠٢.٢٠٢٣ [١٠:٠٠]

    باكو، 18 فبراير (أذرتاج)

    تقع قرية كوردلار لمحافظة جبرائل على سفح جبال قره باغ. كان سكانها يشتغلون أساسا بتربية المواشي.

    احتلت القرية من قبل القوات المسلحة لأرمينيا عام 1993 وحول الوحشيون الأرمن القريةَ الى خراب ودمار بالكامل في فترة الاحتلال.

    تم تحرير القرية من قبل الجيش الاذربيجاني في 25 أكتوبر عام 2020 اثناء الحرب الوطنية التي استمرت لمدة 44 يوما.

    تقدم اذرتاج صورا من القرية.

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