زلزال بقوة 5.5 درجات يضرب سواحل مملكة تونغا

باكو، 18 فبراير، (اذرتاج)

وقع زلزال بقوة 5.5 درجات في سواحل مملكة تونغا.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي أن مركز الزلزال وقع على بعد 233 كم من جنوب شرقي العاصمة نوكوالوفا وعلى عمق 30 كم تحت سطح الأرض.

ولم تتوفر معلومات عن سقوط ضحايا أو خسائر مادية بسبب الزلزال.