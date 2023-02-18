باكو: انطلاق كأس العالم لجمباز الترامبولين اليوم

باكو، 18 فبراير (أذرتاج) ينطلق اليوم في ملعب باكو للجمباز منافسات كأس العالم لجمباز القفز ترامبولين، بمشاركة 62 لاعبا من 16 بلدا (مصر والبرازيل وبلغاريا وكندا وفرنسا وألمانيا وبريطانيا العظمى وإيران وكازاخستان ولاتفيا وبولندا والبرتغال واسبانيا وأوكرانيا والولايات المتحدة الامريكية) في البرنامجين الفردي والمتزامن. أفادت أذرتاج ان سيلجان محسودوفا ستمثل أذربيجان في المسابقة. بدأت رياضة جمباز الترامبولين تتطور منذ نهاية عام 2013. وباكو تستضيف منافسات كأس العالم لهذا النوع الرياضي للمرة السادسة. يمكن شراء التذاكر من موقع https://iticket.az/ واكشاك مدينة باكو. سعر التذاكر 7 مانات لمنافسات التصفية و10 مانات لنهائي المنافسات. ستنتهي المنافسات في 19 فبراير.

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