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    أخبار رسمية


    الرئيس إلهام علييف يلتقي رئيس إقليم كوردستان العراق

    ١٨.٠٢.٢٠٢٣ [١٢:١٥‎]

    ميونيخ، 18 فبراير، (اذرتاج)

    التقى رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف اليوم مع رئيس اقليم كوردستان العراق نيجيرفان بارزاني في ميونيخ.

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