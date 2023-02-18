الرئيس إلهام علييف يلتقي رئيس إقليم كوردستان العراق

ميونيخ، 18 فبراير، (اذرتاج) التقى رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف اليوم مع رئيس اقليم كوردستان العراق نيجيرفان بارزاني في ميونيخ.

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