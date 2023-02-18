الرئيس الأذربيجاني يلتقي المدير التنفيذي العام لشركة "ليوناردو" في ميونيخ

ميونيخ، 18 فبراير (أذرتاج) التقى الرئيس الاذربيجاني إلهام علييف مع المدير التنفيذي العام لشركة "ليوناردو" الإيطالية آليساندرو بروفومو في ميونيخ في 18 فبراير.

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