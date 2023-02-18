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    أخبار رسمية


    الرئيس الأذربيجاني يلتقي المدير التنفيذي العام لشركة "ليوناردو" في ميونيخ

    ١٨.٠٢.٢٠٢٣ [١٢:٣٥‎]

    ميونيخ، 18 فبراير (أذرتاج)

    التقى الرئيس الاذربيجاني إلهام علييف مع المدير التنفيذي العام لشركة "ليوناردو" الإيطالية آليساندرو بروفومو في ميونيخ في 18 فبراير.

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